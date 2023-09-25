ناقد فني: الشباب قلدوا طريقة خالد صالح الساخرة في فيلم «تيتو»

أحيا عدد من النقاد الذكرى التاسعة لرحيل الفنان خالد صالح، حيث أعادوا الحديث عن موهبته الكبيرة التي مازلت حية تنبض في أعماله السينمائية والتلفزيونية، ومن بينهم الناقد محمود عبد الشكور الذي تحدث عن دور الفنان الراحل في فيلم «تيتو» للمخرج طارق العريان، الذي قدمه عام 2004.

وكتب محمود عبد الشكور، في تدوينة عبر حسابه على «فيسبوك»، قائلا: «بعد أدوار قصيرة لافتة كان خالد صالح على موعد مع دور كبير خطير فى فيلم (تيتو)، شاهدت الفيلم فى سينما مترو، وسمعت أكثر من شخص يسأل: (مين الممثل الخطير ده؟)، وخرج الشباب يقلدون طريقة خالد فى الأداء وهو يقول ساخرا: (أنا بابا يا للا)».

تفاصيل مشاركة خالد صالح في فيلم «تيتو»

وفيلم «تيتو» واحد من 70 عملا فنيا قدمها الفنان خالد صالح على مدار مشواره الفني، وجسد خلال الفيلم شخصية الظابط الفاسد «رفعت السكري» الذي يجند مجموعة من الخارجين على القانون للقيام بعدد من المهمات غير الأخلاقية ويتخذ مهنته كضابط شرطة كستار لذلك النشاط الإجرامي.