كيف كان خالد صالح وراء إقلاع فتحي عبد الوهاب عن التدخين؟.. الموت كلمة السر

الموت عظة، وقد يكون درسًا قاسيًا، لاستيعاب قيمة الحياة، وذلك هو الدرس الذي اكتسبه الفنان فتحي عبد الوهاب، من وفاة الفنان خالد صالح، الذي تحل ذكرى وفاته التاسعة، اليوم الاثنين، إذ رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم لعام 2014.

ذكرى رحيل خالد صالح

الفنان خالد صالح، رحل عن عالمنا، بعد صراعٍ طويل مع المرض، حيث كان يُعاني من مشاكل في القلب، في السنوات الأخيرة من حياته، فقد كان مُدخنًا شرهًا، ويُدخن أكثر من 40 سيجارة في اليوم الواحد، وهو ما تسبب في تدهور حالته الصحية في وقتٍ سريع.

وقرر الفنان فتحي عبد الوهاب، بعد وفاة خالد صالح، مباشرة، في الإقلاع عن التدخين، تأثرًا من حادث الوفاة، حيث برر ذلك، خلال حوارٍ تليفزيوني سابق، مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج «العاشرة مساءً» عبر قناة «سي بي سي»، «طبعًا لكل أجل كتاب، وكل واحد قدره ونصيبه مكتوب من قبل ما يجي الدنيا، وبعد رحيله بطلت سجاير.. رغم أني كنت بحب السجاير جدًا، حسيت إنها أذت واحد صحبي أوي.. كنت بشرب 60 سيجارة».

وتابع «أعتقد أنّ السيجارة بالنسبة للمدخن مشكلة نفسية، ولم أكن أتخيل نفسي بدونها، لكن لما شفت نفسي من غيرها، أنا بطلتها عادي، والعلب اللي كانت عندي في البيت، موجودة عادي، افتقدت لرغبة إن السيجارة تكون في إيدي»، متابعًا «أنا خدت قرار الإقلاع ده، بعد حوار دار بيني وبين نفسي، وقلت إن مش هشرب خلاص، وقعدت شهر تقريبًا مضايق وإني بدخن، لحد ما قطعتها فورًا».