حطام في كل مكان.. تفاصيل مروعة لحادث راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد

رجال شرطة يغلقون الطرقات، يطلبون من المارة تغيير المسار، حطام متناثر على جنبات الطريق، مشهد يبدو أنه خلف عديد من الضحايا، لكن في الواقع خرج منه ماركوس راشفورد، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بأعجوبة، دون أن يصاب بخدش.

ماركوس راشفورد ينجو بأعجوبة من الإصابة

لم يكن يعلم ماركوس راشفورد، الذي غادر مقر تدريب مانشستر يونايتد بسيارته الخاصة، أن كارثة كبيرة في انتظاره بالخارج، تحطمت سيارته بالكامل، وخلفت عديد من الخسائر المالية، ورغم ذلك نجا منها بأعجوبة دون أي إصابات.

عامود إشارة مرور كان ينتظر سيارة راشفورد، التي تزن 2.5 طنًا، وبلغت سرعتها القصوى 155 ميلاً في الساعة، لإيقافها، بعدما اصطدمت بقوة في سيارة أخرى، كانت تستقلها سيدة عجوز تبلغ 74 عامًا من عمرها، لكن الحادث لم يخلف أي إصابات أو ضحايا بشرية.

ماذا حدث للسيدة بعد اصطدم راشفورد بها؟

تحطم المحرك الأبيض للاعب مانشستر يونايتد، البالغ من العمر 25 عامًا بعد اصطدامه بسيارة تقودها جران، صاحبة 74 عامًا، في وقت متأخر من الليل، بالقرب من مقر تدريب الشياطين الحمر، ليخسر النجم الإنجليزي سيارته الـ«Rolls-Royce»، التي يبلغ سعرها 700 ألف جنيه إسترليني.

«حطام في كل مكان»، هكذا وصف بيتر ليكوك مهندس الصيانة، صاحب الـ36 عامًا، المشهد أمامه، الذي وثقه ببعض الصور على هاتفه المحمول، بعد وصوله إلى مكان الحادث في منتصف الليل.

مهندس الصيانة أشار إلى أن الحادث مروع بشكل كبير: «كان هناك كثير من رجال الشرطة يغلقون الطريق ويطلبون من السيارات الالتفاف، بسبب وجود حطام في جميع أنحاء الطريق».

وتحدث شهود العيان على الحادث، عن رد فعل راشفود بعد وقوعه: «ماركوس تحقق على الفور لمعرفة ما إذا كانت المرأة بخير وتبادل التفاصيل، بعد تصادم سائقا السيارة بقوة».

برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد، كان له دورًا مؤثرًا، خاصة أنه سجل حضوره على الفور إلى مكان الحادث من أجل الاطئمنان على ماركوس راشفورد وتقديم المساعدة.

لم يتخذ رجال الشرطة أي إجراء ضد الثنائي، إلى جانب اتخاذ قرار عدم استدعاء سيارة إسعاف، خاصة أن السيدة رفضت الذهاب إلى المستشفى، لعدم حاجتها إلى ذلك، فيما قام طبيب مانشستر يونايتد بفحص راشفورد، وعرض المساعدة الطبية على جران وأحفادها.