الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا خلال الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا عن بنك الاستثمار في البنية التحتية، وذلك خلال الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ.

وجاء الفيلم:

لم تكن تحدياتنا أكثر رعبًا من أي وقت مضى، تهدد عالمنا، تهدد عالم أطفالنا، لكن على الرغم من أن تحدياتنا قد تبدو مستعصية، عن طريق العمل سويا، نكون قوة هائلة، حينما كان هناك خطر نحن نخلق عالما أكثر أمانا ونوفر المياه الآمنة والصرف الصحي لملايين الأشخاص حيثما كانت هناك عزلة.

نحن نجمع الناس معًا سويا مع شركائنا، نحن نربط الناس بعالم كامل من الاحتمالات، حيث الطرق القديمة لا تعمل، لقد أنشأنا واحدة من أكبر الموارد الشمسية في العالم لتوفير طاقة أنظف وأكثر خضرة للجيل الحالي والجيل القادم.

معا يمكننا فعل المزيد، بالعمل مع عملائنا نستطيع التغلب على التحديات التي تهدد مستقبلنا، نعمل معًا لتوفير البنية التحتية للغد.