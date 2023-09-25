توزيع 4300 قطعة ملابس مجانا على الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

نظمت جمعية الأورمان في محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، معرضاً لتوزيع الملابس على الأسر الأولى بالرعاية بالمجان بقرى مركز دسوق، وذلك ضمن مبادرات التحالف الوطني.

توزيع 4300 قطعة ملابس مجانا

وأكد عادل درغام، مدير جمعية الأورمان في محافظة كفر الشيخ، في بيان اليوم، أنه تم تنظم معرض للملابس بمركز دسوق، حيث تم توزيع 4300 قطعة ملابس عبارة 3850 قطعة ملابس متنوعة، بجانب 200 حذاء لأطفال المدارس، و200 طقم ملابس الزي المدرسي، وشنط مدارس وأدوات كتابيه للطلاب.

توزيع ملابس على الأسر المستحقة

وأشار «درغام»، أنه تم توزيع من ضمن ما سبق ذكره من الملابس، والأدوات المدرسية وغيرها، علي الأسر المستحقة في قري و مدينة دسوق، وقرى كفر إبراهيم ، وجماجمون، ومحلة أبو علي، ودمنكه، وكفر مجر، والصافيه، ومحله مالك ، وكفر العرب، وعددهم 450 أسرة، وذلك لرفع المعاناة عنهم قبل بداية العام الدراسي الجديد 2023.