وزير فلبيني سابق: علينا تقليل الفجوة بين إقامة المشروعات والمخاطر التمويلية

قال جوزيه ليتو كماتشو وزير المالية الفلبيني السابق، إن هناك فجوة كبيرة بين التمويل والبنية التحتية، تستلزم التعاون بين القطاع العام والخاص.

أضاف «كماتشو» خلال كلمته بالجلسة الحوارية عن دور البنوك التنموية بتحريك رؤوس الأموال للقطاع الخاص من أجل لعب دور بالاستثمار بالبنية التحتية للمساعدة بالتنمية وخلق فرص العمل، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بشرم الشيخ، أنه على أغلب الحكومات أن تشجع الشراكات العامة من خلال إنشاء برامج تشمل العديد من الاقتصاديات للعديد من الجهات التي تدعم برامج «بي. بي. بي».

ذكر وزير المالية الفلبيني السابق، أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية قام بعمل رائع على مدى 8 سنوات، لكن هناك المزيد نحن بحاجة لتقديمه، والجزء الأهم الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات هو تقليل الفجوة بين إقامة المشروعات والخطر الذي يستطيع القطاع الخاص تحمله، فالقطاع الخاص لا يستطيع تحمل أخطار المشروعات، ويجب أن تتولى مؤسسات أخرى هذا الأمر، والمخاطر الخاصة بالعملة المحلية أمر مهم والقطاع الخاص لا يستطيع تحمل هذه المخاطر، هذا بجانب المخاطر السياسية.