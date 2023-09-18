طرح 4 مجمعات صناعية جديدة في بورسعيد.. هدية الرئيس لصغار المستثمرين

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنّ المحافظة طرحت 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة، وذلك في إطار النهضة الصناعية التي تشهدها المحافظة مؤخرًا، موضحاً أنها هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأبناء بورسعيد.

4 مجمعات صناعية لصغار المستثمرين

واستعرض محافظة بورسعيد، تفاصيل الـ4 مجمعات الصناعية، إذ تأتي في مجالات المواد الغذائية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والبتروكيماويات والأنشطة الهندسية، وذلك بمساحات مختلفة «180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 -1725 مترا» لصغار المستثمرين.

وأشار المحافظ، إلى أنه يجري استطلاع رغبة للحصول على وحدة صناعية بمجمع الصناعات المغذية (3/7) بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، على أنّ يتم التقديم ابتداءً من 18 سبتمبر ولمدة 15 يوماً حتى 2 أكتوبر المقبل، من هنا.

وكان محافظ بورسعيد، قد وجه بالبدء في الخطوات التنفيذية لإقامة المجمع الصناعي، والبدء في الأعمال الأنشائية، مع تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين، وبمتابعة من المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، لافتًا إلى الانتهاء من إنشاء المجمع قبل نهاية العام الحالي.

استثمارات ذات منفعه اجتماعية وبيئية

وأوضح المحافظ، أن المجمع الصناعي يساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية تعالج مشكلات الصناعة المصرية، وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

و للاطلاع على الشروط والمساحات وكافة التفاصيل من هنا، علمًا أنه لن يتم الالتفات إلى الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.