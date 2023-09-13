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مد آلية التعامل مع طلبات المستثمرين الأجانب للحصول على أراضي بالدولار

كتب:

أيمن حمزة
10:48 ص | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
وزير الإسكان

وزير الإسكان

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، مد آلية التعامل مع طلبات المستثمرين الأجانب للحصول على أراضي بالدولار بتحويلات من الخارج، وذلك لمدة 6 أشهر.

تخصيص 219 قطعة أرض بالدولار 

وأضاف الوزير أنه في عام 2022 بلغ عدد موضوعات تخصيص الأراضي بالدولار تحويلاً من الخارج 106 موضوعات، بإجمالي مساحة 247 فدانا، وفي 2023 بلغ عددها 113 موضوعاً، بإجمالى مساحة 679 فداناً.

وأوضح وزير الإسكان، أن هذه الآلية حققت نجاحا كبيرا، وشهدت إقبالا ملحوظا على طلبات الأراضى من المستثمرين الأجانب، ما يوفر العملة الصعبة المحولة من الخارج، ويزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمدن الجديدة، الأمر الذي يساهم في تنمية تلك المدن، وزيادة فرص العمل بها، وبالتالي جذب المزيد من السكان إليها.

وأشار إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سبق أن وافق بجلسته رقم 174 بتاريخ 2022/12/20، على وضع آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين الأجانب للحصول على قطع أراض بالمدن الجديدة بأنشطة متعددة (خدمى – عمرانى – صناعى – مخازن – أنشطة متنوعة) بالدولار الأمريكى بتحويلات من الخارج على أن يتم العمل بتلك الآلية لمدة ستة أشهر فقط، يعاد بعدها العرض على مجلس ادارة الهيئة لإبداء الرأي.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.