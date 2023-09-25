لاعبة تايكوندو من كفر الشيخ ضمن منتخب الصفوة بالبطولة العربية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، انضمام بشرى إسماعيل خطاب لاعبة تايكوندو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى من أبناء المحافظة، لصفوف منتخب الصفوة، للمشاركة في البطولة العربية، التي تقام في أكتوبر المقبل في مصر.

انضمام لاعبة كفر الشيخ لمنتخب الصفوة

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، في بيان اليوم، أن اللاعبة بشرى إسماعيل الحاصلة على فضية بطولة الجمهوريه تحت 17 سنة ببورسعيد، انضمت لمنتخب الصفوة للمشروع القومي، لتلحق باللاعبين أحمد باسم و السيد مرعى، الذين انضما إلى معسكر المنتخب قبل المشاركة في منافسات البطولة العربية المقامة أكتوبر المقبل في ستاد القاهرة.

تهنئة للأبطال المشاركين

و وكيل وزارة الشباب والرياضة، التهنئة إلى المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، لتصعيد لاعبى تايكوندو مطوبس للعب ضمن صفوف منتخب الصفوة، متمنياً لهم تحقيق نتائج متقدمة خلال البطولة و ذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، و الدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى والجهاز الفني للعبة بمطوبس، كابتن محمود الشهاوي، مدرب المشروع القومي.