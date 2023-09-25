علاج 49 ألف رأس ماشية من الأمراض المعدية في البحيرة

نفذت مديرية الطب البيطري في البحيرة عدة حملات لتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وذلك من خلال إجراء التحصينات الدورية وعمل القوافل البيطرية المجانية للقرى المحرومة، إضافة إلى التسجيل والترقيم والتأمين على الماشية.

جهود مديرية الطب البيطري في البحيرة

وأسفرت الحملات عن علاج 48899 رأس ماشية، وبلغ عدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين 7 قوافل بإجمالي 5012 حيوانا خضع للعلاج.

كما تم تحصين 2466 من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي، و46 رؤوس أغنام تم تحصينها بلقاح جدري الأغنام، و159 رأس تم تحصينها ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك بنطاق جميع مراكز المحافظة، وبلغ إجمالي الأعداد المحصنة من الطيور بلقاح انفلونزا الطيور 900 طائر وايضا تم اصدار عدد 306 تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية.

5 حملات تفتيشية بالأسواق

وقامت إدارة المجازر بذبح 1469 رأس ماشية، وبلغ عدد مذبوحات الدواجن 253990، كما تم تنفيذ 5 حملات تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لمنع الذبح خارج المجازر وضبط وردع المخالفين، حيث بلغ عدد القضايا 8 قضايا ، بإجمالي مضبوطات 134 كجم.