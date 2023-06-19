5 توجيهات لـ«طب بيطري» البحيرة استعدادا لعيد الأضحى

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال وضع خطة عمل شاملة وتنظيم حملات مشتركة بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتموين لضمان سلامة الأضاحي وصحة المواطنين.

استعدادات البحيرة لاستقبال عيد الأضحى

ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف محيي الدين، مدير مديرية الطب البيطري، أن هناك إجراءات اتخذتها المديرية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك كالتالي:

- تواجد جميع أطباء المجازر طوال أيام العيد والتأكد من صلاحية الأختام بالمجازر.

- إصلاح أي أعطال بالمجازر، مع التأكد من توافر جميع الأدوات والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة للعمل، وتعويض ما يستهلك من المخازن.

- قيام مديري الإدارات البيطرية بالمراكز ومديري المجازر، بالاشتراك مع الأجهزة المختصة، بمراقبة الأسواق والمحلات والمطاعم، والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة بها.

- مواجهة ذبح الإناث دون السن القانونية والذبح خارج المجازر، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

- تكثيف الحملات التفتيشية المركزية التي تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

فتح المجازر يوميا في عيد الأضحى

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، باستمرار فتح المجازر الرئيسية والقروية بصفة منتظمة يوميا، اعتبارا من أول أيام شهر ذي الحجة وحتى آخر أيام العيد.

تكثيف حملات الرقابة

وشددت نائب محافظ البحيرة على وضع إعداد خطط طوارئ لمواجهة أي أزمات وتلقي أي شكاوى أو بلاغات عن أي مخالفات خاصة باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة والأسواق، مع وجود نوبتجيات بالإدارات البيطرية بالمراكز تعمل على مدار اليوم.