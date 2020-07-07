علاج 3796 رأس ماشية وتحصين 146 ألف من الحيوانات والطيور بالبحيرة

أكدت محافظة البحيرة، على الاهتمام الكامل بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير التحصينات اللازمة لها للعمل على تنميتها والمساهمة في توفير الغذاء الصحي والآمن أمام المواطنين، بالإضافة إلى تكثيف الحملات لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومدى التزام محلات الجزارة بالذبح بالمجازر الحكومية.

واستعرضت المحافظة جهود مديرية الطب البيطري، خلال يونيو الماضي، التي أسفرت عن علاج إجمالي 3796 رأس ماشية بما فيها الحالات التي تم رشها، والحالات التي تم علاجها ضد الطفيليات الداخلية.

كما تم التأمين على 4010 رأس، وبلغت أعداد الحيوانات التي تم ترقيمها وتسجيلها بدائرة المحافظة 2146 حيوان، وعدد ما تم استخراجه من بطاقة تسجيل الحيوان بالوحدات واللجان 2171 بطاقة.

كما قامت إدارة الوقاية بالمديرية بتحصين عدد 146 ألف و40 من رؤوس الماشية والطيور عبارة عن 56296 ضد مرض الحمى القلاعية و643 ضد جدري الضأن والجلد العقدي و11543 ضد مرض التسمم الدموي الزيتي ماشية و 57475 ضد مرض حمى الوادي المتصدع و1338 ضد مرض جدري الماشية.