تحذير من النوم بجوار القطط.. أمراض شديدة الخطورة على الطفل والحامل

القطط من الحيوانات الأليفة التي يمكن تربيتها في المنزل، إلا أن هناك عدة مخاطر قد تحدث نتيجة النوم إلى جانبها، نتيجة انبعاث المواد التحسسية منها، والتي تنتقل إلى البشرة، محملةً بالكثير من الأمراض والبكتيريا خاصة المرأة الحامل.

وحذر الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من مخاطر النوم بجانب القطط، لأنها قد تفتح بابًا للإصابة بأمراض كثيرة، خاصة ما يسمى بحساسية القطط، وتأتي نتيجة انبعاث المواد التحسسية منها، والتي تصبح أشد خطورة ولديها قدرة أكبر على الإصابة بالأمراض أكثر من الكلاب.

تسبب القطط الإصابة بالحساسية

وتعد ذكور القطط أشد خطورة من الإناث، لأنها قادرة على إحداث الحساسية، بسبب هرمون التستوستيرون الذي يعمل على إفراز نسبة كبيرة من الغدد الدهنية لبروتين التحسس، ما يؤدي إلى إنتاج البروتينات التحسسية للقطط في الغدد اللعابية والدهنية للقط وغدد حول الشرج، لهذا فهي تواجد في فراء القطط وشعرها وبولها ولعابها وجلدها وتتطاير منها للهواء.

انتشار العدوى في كل مكان بالمنزل

ويهوى الكثيرون تربية القطط بالمنازل، ما يؤدي إلى انتشار مسببات التحسس، التي تخرج منها في كل مكان بالمنزل، خاصة الشعر الذي يتساقط منها، ويتطاير سواء على الأسطح أو المفروشات أوالسجاجيد والمقاعد والفرش والمراتب ومنها ما يلتصق على جسم الإنسان.

يسبب النوم بجوار القطط مشكلات صحية عديدة، بالإضافة إلى جلب الأتربة والفطريات والعفن والمواد المسببة للحساسية الأخرى، التي توجد في الشارع إلى فرائها، وعند اختلاط البشر بها تنتقل الأمراض والمواد التحسسية إليهم.

إصابة الأطفال بأمراض القطط

الأطفال الذين يصابون بالعدوى أثناء الحمل يصابون بداء المقوسات الخلقي، يمكن أن يعاني بعض الأطفال المصابون بداء المقوسات الخلقي من مشاكل في الدماغ أو العينين أو القلب أو الكل أو الدم أو الكبد أو الطحال.