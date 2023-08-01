ناقوس الخطر يدق.. اكتشاف حالة جديدة من إنفلونزا الطيور في القطط بكوريا

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، اكتشاف حالة جديدة من فيروس إنفلونزا الطيور في قطة، بالعاصمة «سول»، وقالت وزارة الزراعة، إن الحالة كانت في مأوى للحيوانات.

وأشارت الوزارة الكورية الجنوبية، إلى أن القطة ماتت، حيث كانت تعيش في ملجأ للحيوانات في منطقة جواناك بالعاصمة، بعد ظهور أعراض تنفسية، موضحة أن القطة كانت مصابة بسلالة إنفلونزا الطيور «أتش 5 إن 1» شديدة العدوى، وفقا لم ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجوبية في نشهرتها باللغة الإنجليزية.

وفي الأسبوع الماضي، سجلت السلطات في كوريا الجنوبية، حالتي إصابة بأنفلونزا الطيور في قطتين في مأوى آخر في العاصمة «سول»، فيما لم تظهر أي أعراض على الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالقطط.

وأوضحت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، أنه لم يكن هناك أي إصابة بشرية بأنفلونزا الطيور من خلال القطط أو الثدييات الأخرى، مضيفة أن فترة حضانة حالات الإصابة بالفيروس تبلغ 10 أيام.