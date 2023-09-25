نائب محافظ الجيزة يتابع استعدادات مدارس أوسيم للعام الجديد.. ويوجّه بتهوية الفصول

أجرى إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، جولة ميدانية في المراكز والمدن لمتابعة استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد، والاطمئنان على جاهزية المدارس في قرية بشتيل بمركز أوسيم، حيث تفقد مدرسة بشتيل الثانوية المشتركة، ومدرسة بشتيل الإعدادية بنات، ومدرسة بشتيل الابتدائية الجديدة، لمتابعة التجهيزات النهائية بالفصول الدراسية والمعامل المختلفة وأعمال الصيانة المنتهية، وشدد على مراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات والحفاظ على نظافة دورات المياه.

ووجّه الشهابي، بتكثيف أعمال النظافة بصفة مستمرة، ووضع خطة منظمة لدخول وخروج الطلاب من المدارس، وتحديد مشرفين لتنظيم صعود ونزول الطلاب من المباني في المدارس لمنع التدافع وتحقيق الانضباط وتنظيم مواعيد الفترات الدراسية بالمدارس المتعددة، مع الأخذ في الاعتبار تحديد فاصل زمني مناسب بينهم لمنع تزاحم طلاب تلك الفترات.

كما شدد النائب على رفع وإزالة جميع أشكال الإشغالات والتعديات بمحيط المدارس، وتنظيم حركة المرور بمحيط المدارس لمنع الاختناقات المرورية.

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية، الدكتور فرج عبدالعاطي، رئيس مركز أوسيم، ومحمد يحيى حبشي، مدير عام إدارة أوسيم التعليمية، وصبحي ظريف، وكيل إدارة أوسيم التعليمية ومسؤول هيئة الأبنية التعليمية.