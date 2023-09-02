مدير تنفيذ محطة بشتيل: المشروع مزود بـ1200 كاميرا بخاصية التعرف على الوجه

أكّد المهندس حسين شحاتة، مدير تنفيذ مشروع محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل بمحافظة الجيزة، أنَّ المحطة تعتبر من أهم وأكبر محطات السكك الحديدية في مصر، ومزودة بجميع الإمكانيات الحديثة التي تحقق أعلى معايير الجودة لجمهور الركاب، فهي بمثابة مشروع ضخم واعد سيغير شكل الحياة في منطقة بشتيل تماماً من أرض مهجورة إلى منطقة استثمارية واعدة وحيوية.

جميع مكونات المحطة وفق المواصفات والمعايير العالمية

وأضاف «شحاتة» لـ«الوطن»، أنَّ المحطة مزودة بـ1200 كاميرا مراقبة من أحدث الأنواع وبها خاصية التعرف على الوجوه، فضلاً عن كونها مزودة بورشة صيانة العربات وبها 12 سكة حديد وورشة صيانة الجرارات وبها 6 سكك حديدية، موضحاً أنَّه تمّ تنفيذ جميع مكونات المحطة وفق المواصفات والمعايير العالمية.

ونوه مدير تنفيذ المشروع، إلى أنَّ أعمال السكك الحديدية في المحطة تشتمل على أرصفة خطوط «أسوان - إسكندرية» الجديدة وأرصفة المناشي الجديدة وسور المحطة الجديد الفاصل بين الجزء الاستثماري والخدمي وخط البضائع الجديد، بجانب الورش والتي تشتمل على الأوناش العلوية وورش العربات والمبنى الإداري وورش الجرارات.

الهرم الزجاجي بالمحطة

وأكّد أنَّ المساحة الكلية للهرم الزجاجي بالمحطة 2980 م2 ومداخل الهرم الزجاجي 520 م2 والمساحة الكلية لفناء الهرم 950 م2، والمساحة الكلية لمنطقة الهرم 4450 م2، موضحاً أن المحطة تم تنفيذها وفق الطراز الفرعوني الذي يعتبر بمثابة بوابة مهمة لصعيد مصر وتنشيطاً للسياحة.

وأشار إلى أنَّ محطة سكك حديد صعيد مصر وفرت آلاف فرص العمل للشباب، وتم تنفيذها بأيادي مصرية خالصة وفي وقت قياسي، مؤكّداً أنَّ المحطة ستخفف الضغط على محطة رمسيس.