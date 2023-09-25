متى يدخل الطلاب إلى المدارس الحكومية والخاصة؟.. «التربية والتعليم» تجيب

ينطلق أول يوم من العام الدراسي الجديد 2023- 2024 حسب الخريطة الزمنية للدراسة، التي أصدرها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم 30 من الشهر الجاري.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» موعد بداية الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة.

انتظام طلاب الصفوف الأولى

ووجّه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني، في الكتاب الدوري الصادر عن الوزارة، مديري المديريات التعليمية، بالتنسيق مع المحافظين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو انتظام طلاب الصفوف الأولى في المراحل التعليمية في أول يوم من الدراسة، ثم استكمال باقي الصفوف في اليوم التالي.

الدراسة للصفوف الأولى فقط

ويكون اليوم الأول للدراسة في الصفوف الأولى فقط لجميع المراحل التعليمية «رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي»، حتي يتعرف الطلاب على أماكنهم في الفصول والتوزيع، ومنعًا للتكدس بين الطلاب وحسن استقبال الطلاب والاحتفال بهم في أول يوم دراسي.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه يتم استكمال حضور باقي طلاب المدرسة بجميع المراحل التعليمية في اليوم الثاني، مشددًا على أمن وأمان الطالب من الأولويات.

ووُضِعت خطة لدخول الطلاب المدارس لعدم حدوث تكدس على أن توزع كالتالي:

- يوم الأحد 1 أكتوبر « للصف الأول الابتدائي - الصف الأول الإعدادي - الصف الأول الثانوي».

- يوم الاثنين 2 أكتوبر «الصف الثاني الابتدائي - الصف الثاني الإعدادي - الصف الثاني الثانوي» مع تواجد الصف الأول من كل مرحلة.

- يوم الثلاثاء 3 أكتوبر «الصف الثالث الابتدائي - الصف الثالث الإعدادي - الصف الثالث الثانوي» مع وجود الصفوف السابق ذكرها.

- يوم الأربعاء 4 أكتوبر «الصف الرابع الابتدائي» مع وجود الصفوف السابق ذكرها.

- يوم الخميس 5 أكتوبر «الصفين الخامس والسادس الابتدائي» مع وجود جميع الصفوف السابق ذكرها.

مواعد دخول المدارس الخاصة

كما أن وزارة التربية والتعليم وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، تبدأ الدراسة في المدارس الرسمية لغات والمتميزة والخاصة عربي ولغات، يوم 30 سبتمبر 2023، عدا الدولية يتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرًا.