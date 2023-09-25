الحماية المدنية بالسويس تنقل مواطنا غير قادر على الحركة إلى المستشفى

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس بلاغا بوجود أحد المواطنين مقيم بدائرة قسم شرطة السويس غير قادر على الحركة ويرغب في الانتقال إلى أحد المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي عليه.

وانتقلت قوات الحماية المدنية في السويس إلى محل البلاغ وتمكنت من إنزاله ونقله للمستشفى، ولاقى ذلك استحسان المواطن والأهالي وتوجهوا بالشكر للأجهزة الأمنية نظرًا لسرعة انتقالهم والإستجابة للبلاغ.