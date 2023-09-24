«الداخلية» تعيد 3 أطفال ضلوا الطريق لوالدتهم في الشرقية

نجحت أجهزة الأمن في إعادة 3 أطفال ضلوا الطريق لوالدتهم فى الشرقية.

الأطفال استقلوا القطار دون والدتهم

وقال بيان لوزارة الداخلية إنه في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابي مع كل الحالات ذات الطابع الإنساني، فقد ورد بلاغ من وزارة النقل بناءً على إخطار منظومة شكاوى مجلس الوزراء من (ربة منزل – مقيمة بمركز شرطة منيا القمح بالشرقية) بأنها حال تواجدها بمحطة سكك حديد بنها بالقليوبية صحبة (أطفالها ، 17 و 13 و6 سنوات) تمكنوا من استقلال القطار دونها وطلبت المساعدة في العثور عليهم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتمكنت من العثور عليهم بمحطة سكك حديد القاهرة، وتم تقديم الرعاية اللازمة لهم.

وتم تسليمهم إلى والدتهم والتى تقدمت بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة لاستغاثتها وإعادة أطفالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.