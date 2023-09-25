ضبط ربة منزل حاولت تهريب عملة أجنبية من مطار القاهرة في حذائها

أعلنت وزارة الداخلية ضبط سيدة بحوزتها مبالغ عملات أجنبية ومحلية مخبأة بين طيّات الملابس وداخل نعل حذاء بحقائبها بالمخالفة للقانون، وبمواجهتها قررت ملكيتها للمبالغ المالية المضبوطة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد، واتخاذ التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.