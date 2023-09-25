«زراعة كفر الشيخ»: حملات مكبرة لمكافحة القوارض بعد حصاد المحاصيل الصيفية

واصلت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ حملاتها المكبرة لمكافحة القوارض، وذلك بعد حصاد المحاصيل الصيفية بجميع الإدارات الزراعية التابعة للمديرية، تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

استمرار الحملة الشاملة لمكافحة القوارض

وأكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، استمرار الحملة الشاملة لمكافحة القوارض بعد حصاد المحاصيل الصيفية بجميع الإدارات الزراعية التابعة لمديرية الزراعة، مشيراً إلى أهمية الحملة للحد من أعداد الفئران المتواجدة داخل الأحوزة الزراعية.

وأوضح «غربية»، أنّ هذه الحملة يتم استخدام فيها بعض الطعوم التي توفرها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال وحدة الخلط والتعبئة، والتي تم إعادة تأهيلها خلال الفترة السابقة، ويتم توزيع الطعوم على طول الترع والمصارف والسكك الحديدية والطرق العامة القريبة من الأراضي الزراعية، حيث تمثل جوانب هذه الأماكن مسكن ملائم للقوارض ومنه تُهاجم الزراعات.

توفير المبيدات اللازمة قبل كل حملة

وأضاف «غربية»، أنّ حملة مكافحة القوارض أطلقتها الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة في شهر مايو الماضي تشمل 27 محافظة من بينها محافظة كفر الشيخ، وتقوم الإدارة بتوفير المبيدات اللازمة قبل كل حملة بالتنسيق مع مديريات الزراعة بواسطة مهندسي مكافحة القوارض بكل إدارة زراعية، ويتم متابعة أعمالها من خلال لجان تابعة للإدارة العامة لمكافحة القوارض بإدارة المتابعة.