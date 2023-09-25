الجامعة الألمانية الدولية ببرلين تطلق برنامج منح لطلاب الجامعات المصرية

أعلن الدكتور رالف كليشفسكي رئيس الجامعة الألمانية الدولية ببرلين «GIU Berlin» عن إطلاق برنامج جديد للمنح، حيث تقدم الجامعة الالمانية الدولية، 10 منح كاملة وجزئية - للطلبة المتفوقين من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية، الذين أمضوا عاما أو فصلا دراسيا كاملا لدور نوفمبر 2023 أو فبراير 2024، على أن يكون الطالب المتقدم للحصول على المنحة من الحاصلين على تقدير عام جيد جدًا على الاقل.

GIU برلين تطلق برنامج منح للطلاب المصريين

وتسري هذه المنحة، اعتباراً من تاريخ الحصول عليها وحتى إتمام المرحلة الدراسية بالجامعة الألمانية الدولية، وحصول الطالب على درجة البكالوريوس، وهي مخصصة لطلاب كليات «هندسة وتكنولوجيا الإعلام - العمارة – الميكاترونكس - الفنون التطبيقية - الإدارة».

وفي السياق نفسه، نوه رئيس جامعة «GIU Berlin» إلى أن الهدف من إطلاق هذا البرنامج، هو مد جسور التواصل بين البلدين مصر والمانيا عن طريق توطيد التعاون العلمي والبحثي والذي يرتكز على الكوادر المؤهلة من الطلبة والباحثين المتفوقين من أبناء مصر.

لمعرفة شروط التقديم وللتسجيل انقر على الرابط التالي:

http://www.giu-berlin.de/en/admission/scholarships.aspx