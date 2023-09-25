أمير عبد الواحد نجم برنامج «الدوم 2» يشارك في مسلسل «على باب العمارة»

يُشارك الفنان الشاب أمير عبد الواحد، نجم الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب الشهير «الدوم» في مسلسل «على باب العمارة» المُقرر عرضه عبر منصة «واتش إت» اعتبارًا من يوم 4 أكتوبر المقبل.

وطرحت منصة «واتش إت» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، البوستر الفردي للفنان أمير عبد الواحد، إذ حظي بدعمٍ جماهيري فور الكشف عن مشاركته في العمل، فيما أشار البعض إلى موهبته الفنية.

أحمد أمين ورحمة أحمد ضيفا شرف في المسلسل

ويُشارك في بطولة مسلسل «على باب العمارة» كل من حاتم صلاح، وآية سماحة، محمد محمود، ريهام الشنواني، محمد عبدالعظيم، محمد رضوان، عزة لبيب، وعدد من الوجوه الشابة، بجانب ظهور عدد من ضيوف الشرف، منهم الفنان أحمد أمين، ورحمة أحمد.

تفاصيل مسلسل على باب العمارة

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يجسد حاتم صلاح شخصية عوض بواب العمارة، وتتصاعد المواقف بشكل كوميدي.