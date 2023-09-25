جامعة كفر الشيخ تحتفل باليوم العالمي للصيادلة

نظمت كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، احتفالية باليوم العالمي للصيادلة، الذي يوافق 25 سبتمبر من كل عام، برعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان الدومانى، عميد كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعة كفر الشيخ، والدكتور عبد العزيز السيد، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة رفيدة عبد المعطي، سالم وكيل الكلية لخدمة المجتمع والبيئة، والدكتور أحمد أمين، منسق برنامج الصيدلة الإكلينيكية، والدكتور معتز أحمد إبراهيم، مدير وحدة القياس والتقويم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية ولفيف من طلاب الكلية.

تنظيم احتفالية خاصة باليوم العالمي للصيادلة

وأعرب الدكتور رمضان الدوماني، عميد كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي، عن سعادته بتنظيم احتفالية خاصة باليوم العالمي للصيادلة، تقديرًا لجهودهم المبذولة في استكمال المنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعية، مشيداً بالدور الفعال الذي يقوم به القائمين على قسم الصيدلة الاكلينيكية في شتى المجالات الطبية.

اليوم العالمي للصيادلة

جدير بالذكر أنّ 25 من سبتمبر يوافق من كل عام الاحتفال باليوم العالمي للصيادلة، تقديراً لمجهوداتهم ابتداءً من عام 2009، للتعريف بدور الصيدلي في تحسين الرعاية الصحية وتعزيزها.