حزب مصر أكتوبر يشيد بجدول الانتخابات الرئاسية: الاستحقاق الانتخابي الأهم

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن إعلان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، تحديد أيام (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و 11 و 12) من الشهر نفسه، يؤكد أن الدولة المصرية تقترب من أهم استحقاق انتخابي خلال الفترة المقبلة، وهو انتخابات رئاسة الجمهورية.

أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية

وأضافت مديح، في بيان لها، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة كل الحرص على التصدي لمحاولات التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية التي تستعد الدولة لها، مؤكدة على ضرورة أن تلتزم وسائل الإعلام المختلفة بالحيادية والشفافية وعدم الانسياق وراء الشائعات وأن تلتزم بالبيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وضحت موقفها من إدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة وفقا للمحددات التي نص عليها القانون وأنها ستقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، مشيدة بالجهود العظيمة التي تبذلها كافة مؤسسات الدولة والأجهزة المعنية من أجل تحقيق الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية القادمة.

وأشارت مديح، إلى أن وجود إشراف قضائي على الانتخابات الرئاسية يضمن نزاهتها وخروجها بشكل يليق بالدولة المصرية، مؤكدة على ضرورة أن يشارك الشعب المصري بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة للتعبير عن إرادتهم باختيار من يمثلهم من المرشحين.