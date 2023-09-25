النائب علاء عابد يثمن دور الهيئة الوطنية للانتخابات ويدعو المواطنين للمشاركة

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات نائب رئيس البرلمان العربي، إن الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها المشرف الرئيسي على الانتخابات الرئاسية المقبلة تسعى لتحقيق نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، بما يدعم حياديتها التي يقرها الدستور، علاوة على أنها ستكون مراقبة من قبل منظمات وجهات دولية ومحلية، للتأكيد على نزاهة الانتخابات وشفافيتها وتدحض الشائعات.

الدولة المصرية أمام عرس ديمقراطي

وأوضح النائب علاء عابد، في تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية أمام عرس ديمقراطي، يعبر فيه المصريون عن إرادتهم باختيار من يمثلهم على رأس هذه الدولة.

ودعا النائب علاء عابد، المواطنين للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لكتابة مرحلة جديدة من البناء والتنمية التي تشمل كافة أرجاء الجمهورية، قائلا: «الشعوب هي من تصنع المستقبل.. فاصنعوا مستقبلكم بالذهاب لصناديق الاقتراع».

وأكد النائب علاء عابد، على أن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية ضمان حقيقي للشعب المصري والعالم أجمع على نزاهة الانتخابات الرئاسية.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن الأمن القومي المصري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي للدول العربية، خاصة دول الجوار، وأن الدولة المصرية استعادت مكانتها التاريخية، ودورها المحوري فى منطقتها، بفضل السياسة الخارجية الحكيمة التي تنتهجها القيادة السياسية.

يشار إلى أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، أعلن أنه تم تحديد أيام «1 و 2 و 3» من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر أيام «10 و 11 و 12» من ذات الشهر.