غلق 4 منشآت وتحصيل 152 ألف جنيه غرامات فورية في حملات بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على ضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، وهو ما أسفر عن غلق 4 منشآت وتحرير 192 محضرا متنوعا وتحصيل 152 ألف غرامات فورية.

حملات المنتزه أول

وفي هذا الصدد، شن حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة مكبرة للتفتيش علة المحال التجارية، شملت شارع 57، شارع المستجد، شارع إسكندر إبراهيم، وأسفرت عن تحرير 28 محضرا متنوعا، و16 إنذارا، وإعدام 15 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، والتحفظ علة 93 حالة إشغال متنوع، وفرض غرامات فورية تقدر بـ47 ألف جنيه.

حملات حي العجمي

ونفذ حي العجمي برئاسة هدى أبو كليلة، حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية، استهدفت شارع الجيش بالدخيلة، شارع البيطاش الرئيسي، شارع عين شمس، شارع سعد زغلول، وأسفرت عن تحرير 44 محضرا متنوعا و10 إنذارات، والتحفظ على 298 حالة إشغال متنوع، وغرامات فورية تقدر بـ14 ألف جنيه.

حملات حي الجمرك

وشن حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة، بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة، حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية، شملت ميدان عرابي، وأسفرت عن تحرير 17 محضرا و22 إنذارا والتحفظ على 36 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ33 ألف جنيه

حملات غرب الإسكندرية

وشهد حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والأسواق، شملت منطقة مينا البصل، منطقة المنشية الجديدة، بشاير الخير 2و1، كرموز، وأسفرت عن إعدام 100 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي وغلق وتشميع 4 منشآت وتحرير 24 محضرا متنوعا و6 إنذارات.

حملات شرق الإسكندرية

وقاد اللواء أحمد حبيب، رئيس حي شرق، حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية، استهدفت شوارع النصر بجرين بلازا و14 مايو وبهاء الدين الغتوري منطقة سموحة، شارع طمازين بفلمنج والترعة المردومة ومحور المحمودية، وأسفرت عن تحرير 16 محضرا متنوعا و7 إنذارات والتحفظ على 305 حالات إشغال متنوعة.

حملات وسط الإسكندرية

وكثف حي وسط برئاسة عزة سعد، حملاته للتفتيش على المحال التجارية، استهدفت شارع مصطفى إسماعيل، شارع فؤاد، شارع سوتر، شارع شامبليون، وأسفرت عن ضبط 10 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر و1396 سلعة غير صالحة للاستخدام الآدمي وتحرير 29 محضرا متنوعا و9 إنذارات والتحفظ على 385 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ28 ألف جنيه.

حملات المنتزه ثان

بينما قام حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني، بحملة مكبرة لإزالة التعديات ومراقبة الأسواق، شملت شوارع 45 قبلي وبحري، شارع جمال عبد الناصر، شارع سلمان الفارسي، وأسفرت عن تحرير 34 محضرا متنوعا و27 إنذارا وإعدام 4 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، والتحفظ على 85 حالة إشغال متنوع، وفرض غرامات فورية تقدر بـ30 ألف جنيه.