رئيس «المصريين الأحرار» يدعو المواطنين للمشاركة بجدية في الانتخابات الرئاسية

أكد عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، أوضح بشكل صريح سبب موعد الانتخابات للرد على الأشخاص الذين تمادوا في الحديث عن أن الانتخابات تُجرى في وقت مبكر عن موعدها، مؤكدا أن المؤتمر ركز أيضا عن فكرة السماح بالمتابعة التامة في كافة اللجان، واللجان الفرعية.

عملية اختيار الرئيس لمدة 6 سنوات مهمة

وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية الحياة، أن عملية اختيار الرئيس لمدة 6 سنوات تعد من أهم العمليات في تاريخ الدول، وبالتحديد دولة بحجم مصر وعلى الكثير من الشعب المصري، أن يأخذوا العملية الانتخابية بجدية ولابد من المشاركة في هذه الانتخابات.

أهل الشر موجودين ومش ساكتين

ولفت إلى أن الأيام القادمة ستشهد اصطناع أزمات، في أسعار السلع، وتعطيل حركة المرور، لأن أهل الشر موجودين ومش ساكتين، مشيدًا بمخاطبة هيئة الانتخابات لوسائل الإعلام والجهات المتابعة من الجمعيات والمؤسسات المهتمة بمتابعة الانتخابات وأهمية دورهم في الاهتمام والسماح لهم بالمتابعة في كل اللجان حتى اللجان الفرعية وهذا شيء رائع، موضحا أن العملية الانتخابية فيها دائما أضلاع للنجاح، أهمها الهيئة الوطنية للانتخابات وأيضا الإعلام ودوره التوعوي وطرح كل المرشحين لبرامجهم.