عصام خليل يحرر أول توكيل رسمي لترشيح السيسي للانتخابات الرئاسية

حرر الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، مؤسس الحملة الحزبية الشعبية لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة 2024-2030، أول توكيل رسمي لترشيح الرئيس للرئاسة، وذلك بمكتب توثيق الأهرام النموذجي.

خدمة الوطن والعمل

ووجه الدكتور عصام خليل، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي علي جهوده الرامية لخدمة الوطن والعمل وحفظ أمنه واستقراره، مشددًا على أن حزب المصريين الأحرار يقف صفا واحدًا خلف القيادة الرشيدة، لتحقيق ما ترنو إليه مصر من بناء جمهورية جديدة قادرة وعظيمة.

الحملة الحزبية الشعبية لتأييد الرئيس

وأكد خليل، أن الحملة الحزبية الشعبية لتأييد الرئيس واعتباره مرشحا رئاسيا لحزب المصريين الأحرار تبذل كل جهد بكافة ربوع الجمهورية للعمل على أرض الواقع والتواصل المباشر مع المواطنين لتأسيس حملة شعبية معبرة عن محبة المصريين لرجل أمينا في عمله وجديرًا بثقة الشعب العظيم.

وكان حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، أطلق الحملة التمهيدية لدعم مرشحه الرئاسي عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو الماضي كأول الأحزاب والقوى السياسية.