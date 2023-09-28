9 سنوات من الإنجازات في عهد الرئيس السيسي.. نهضة زراعية شاملة

شهد القطاع الزراعي، الكثير من التطورات والإنجازات خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، وذلك في ضوء ما يمثله القطاع من ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي المصري، خاصة خلال الـ9 سنوات الماضية.

إطلاق المشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان

وبدأت إنجازات الرئيس السيسي في قطاع الزراعة، بإطلاق المشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة، من واحة الفرافرة في ديسمبر 2015.

ويشمل المشروع 13 منطقة في ثمان محافظات، تم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق، وفيما يتعلق باسترداد أراضي الدولة، أصدر الرئيس السيسي، قرارًا في فبراير 2016، بتشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق.

تحرير عقود بيع للأراضي

كما كلف الرئيس، الجهات المختصة باسترداد الأراضي من واضعي اليد، مبديًا استعداد الدولة لتحرير عقود بيع الأراضي التي أقيمت عليها مشروعات بالفعل بعد سداد قيمتها، ونجحت اللجنة، في إزالة وتقنين العديد من الأراضي سواء بناء أو زراعية.

كما شهد عام 2016، تدشين «مبادرة القرية المنتجة»، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية، إذ تستهدف المبادرة توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة في عامها الأول، بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتعتمد المبادرة في الأساس، على الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وتحقيق تكامل بعد تحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى منتجة، وجرى بالفعل، البدء في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بالمحافظات المختلفة لتأهيل الشباب لتنفيذ عدد من المشروعات، التي تساهم في إحياء وإعادة القرية المنتجة.