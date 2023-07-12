استرداد 342 فدانا وإزالة 30 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية في المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات إزالة ورفع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة للموجة الـ 21 بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

تعديات بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني

ففي مركز العدوة، أزالت الوحدة المحلية 7 حالات تعد بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني بدائرة المركز خلال حملة مكبرة لرفع وإزالة التعديات نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، كما تم استرداد 142 فداناً لـ 7 حالات تعد، وتم تنفيذ الإزالة بالكامل واتخاذ اللازم حيال المتعدين.

وفى مركز ومدينة المنيا، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لإزالة التعديات، حيث تم إزالة 7 حالات تعد منها 3 حالات تعد على أراض زراعية بقرية نزلة حسين، وحالة تعد على أرض زراعية بقرية صفط الخمار و3 حالات تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بقرية تله، وتمت الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حالات تعد على أرض زراعية

وفى مطاي، أزالت الوحدة المحلية 4 حالات تعد بالبناء منها 3 حالات تعد على أرض زراعية بقري عبد السميع و منبال وسيلة الشرقية وحالة تعد داخل الكتلة السكنية بحي غرب المدينة.

وفى مركز أبوقرقاص، تم إزالة 6 حالات تعد بقرية بنى موسى واسترداد 200 فدان أرض أملاك دولة بقرية شيبة الشرقية التابعة لمجلس قروي بنى حسن، وفى مركز مغاغة أزالت الوحدة المحلية 6 حالات تعد على أرض خارج الحيز العمراني بحي غرب المدينة.