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700 فرصة عمل للشباب في ملتقى توظيف الإسكندرية.. قدم ورقك

كتب:

كيرلس مجدى
10:46 م | الخميس 24 أغسطس 2023
جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، ملتقى الشباب للتوظيف «مشروع شباب المستقبل بالإسكندرية»، في إطار رؤية الدولة نحو تأهيل وصقل مهارات الشباب لسوق العمل.

وعقب الافتتاح تفقد محافظ الإسكندرية برفقة وزير الشباب والرياضة أجنحة الشركات المشاركة بالملتقى، وعددها 30 شركة، توفر من خلالها أكثر من 700 فرصة عمل.

محافظ الإسكندرية: توفير عمل لائق وحياة كريمة للمواطنين

قال المحافظ إن ملتقى اليوم هو ترجمة على أرض الواقع لرؤية الدولة المصرية في التعاون والتنسيق مع كافة شركاء التنمية في الداخل والخارج، والاهتمام بملف التدريب والتشغيل وتوعية الشباب والخريجين الجدد بالعمل في القطاع الخاص، وتوفير عمل لائق وحياة كريمة للمواطنين، خاصة الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

محافظة الإسكندرية تدعم ملتقيات التوظيف

وأكد محمد الشريف، أن المحافظة حرصت على تقديم كامل الدعم والرعاية لفعاليات الملتقيات التوظيف التي تواكب التطورات المستمرة في مجال التكنولوجية، وتعزيز الابتكار، وتحقيق استراتيجية التحول الرقمي في كافة المجالات.

وتوجه محافظ الإسكندرية بخالص الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على جهود الوزراة المستمرة في إقامة ملتقيات التوظيف وصقل مهارات شبابنا الواعدة، كما توجه بالشكر إلى جميع الشركات والقطاعات المشاركة في هذا الملتقى.

جاء ذلك بحضور إيريك مدير منظمة التعاون الدولي بالقاهرة، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضه، والدكتورة رباب مدني رئيس حي منتزة ثان واعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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بقلم كيرلس مجدى