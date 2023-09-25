المستشار أحمد بنداري: وضع جدول زمني للانتخابات الرئاسية وفقا للقانون والدستور

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنَّه خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات صباح اليوم تم إصدار قرار بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية وجرى وضع جدول زمني وفقا للقانون والدستور، وكل من هو مقيد يمكن له الإدلاء بصوته.

بنداري: حق التصويت مكفول لكل المواطنين البالغين 18 عاما

وأضاف «البنداري» خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء dmc» المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ كل مواطن مصري بالغ من العمر 18 عاما قبل دعوة الناخبين له حق الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، وقاعدة بيانات الناخبين ملك للهيئة الوطنية للانتخابات ويتم تحديثها أولاً بأول، وفور بلوغ المواطن 18 عاما يحق له الانتخاب دون أي إجراء.

تلقي أوراق الترشح في أكتوبر المقبل

وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنَّه يتم دعوة الناخبين نهاية الشهر الجاري، وفتح باب الترشح اعتبارا من 5 أكتوبر المقبل، وهناك تأييدات ستتم والمواطن يذهب إلى مكاتب الشهر العقاري لعمل تأييد لمن أعلن ترشحه أو ما يسمى بالتوكيل.