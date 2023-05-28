مراسل قناة القاهرة الإخبارية: أكثر من 11 مليون ناخب في إسطنبول لهم حق التصويت

قال عبد الناصر سنجي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من إسطنبول، إن هناك 11 مليونًا و400 ألف تركي لهم حق التصويت في الانتخابات بالمدينة، ومنذ صباح اليوم، توافد العديد للإدلاء بأصواتهم بمراكز الاقتراع في 31 منطقة مقسمة إلى 37 لجنة كبرى.

وأضاف أن إسطنبول شهدت خلال الفترة الماضية بعد إعلان نتائج الجولة الأولى للانتخابات، لقاءات مباشرة بين المرشحين والناخبين، وركز أردوغان على الظهور في المدينة، خاصة بعد حصوله على عدد أصوات أقل من منافسه في الجولة الأولى.

الشباب التركي يبحثون عن التجديد في هذه الانتخابات

وأوضح أن الشباب التركي يبحثون عن التجديد في هذه الانتخابات، وأصيبوا بخيبة أمل في الجولة الأولى وفق استطلاعات الرأي بعد تقدم أردوغان، مضيفًا أن هناك فروقات بين مطالب الناخبين بالمدن التركية، والجميع يبحث عن الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وبدأ الناخبون الأتراك الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، صباح اليوم الأحد، لاختيار الرئيس الجديد للبلاد، بين الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار أوغلو، مرشح تحالف المعارضة.

الانتخابات التركية منافسة شرسة بين المرشحيّن

وتشهد الانتخابات التركية منافسة شرسة بين المرشحيّن، وسط مطالب عدة للمواطنين الذين ينادون بالإصلاح الاقتصادي وزيادة الأجور والاستقرار السياسي وإعادة إعمار المناطق المنكوبة نتيجة الزلزال الذي ضرب عدة ولايات في فبراير الماضي.