انطلاق جولة إعادة انتخابات الرئاسة التركية.. 60 مليون مواطن لهم حق التصويت

بدأت صباح اليوم الأحد جولة إعادة انتخابات الرئاسة التركية 2023، وتوجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم للاختيار بين الرئيس المنتهية ولايته ومرشح تحالف الشعب رجب طيب أردوغان، وزعيم المعارضة ومرشح تحالف الأمة كمال كليجدار أوغلو، إذ لم يتمكن أي مرشح من الوصول إلى نسبة الـ50% في الجولة الأولى التي عقدت 14 مايو الجاري.

موعد بدء التصويت في انتخابات الرئاسة التركية

وعن جولة إعادة انتخابات الرئاسة التركية 2023، ذكرت قناة «تي أر تي وورلد» التركية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن التصويت بدأ في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد، ومن المقرر أن ينتهي في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت ذاته، مشيرة إلى أن أكثر من 60 مليون مواطن لهم حق التصويت في هذه الانتخابات التركية.

انتخابات الرئاسة التركية.. حظر التقاط الصور داخل مراكز التصويت

ووفقا للهيئة الانتخابية التركية، لا يسمح للناخبين بالتقاط أي صور أو مقاطع فيديو داخل مراكز التصويت، كما يجب ترك الهواتف المحمولة في الخارج، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتوجه ملايين الناخبين إلى صناديق الاقتراع في 14 مايو لانتخاب رئيس البلاد وأعضاء برلمانها المؤلف من 600 مقعد، وفاز حزب رجب طيب أردوغان بأغلبية في البرلمان فيما اتجه السباق الرئاسي إلى جولة ثانية.

وتحدى أردوغان البالغ من العمر 69 عاما استطلاعات الرأي الغربية، وتقدم بشكل مريح بفارق خمس نقاط تقريبا على منافسه كمال كيليجدار أوغلو في الجولة الأولى.