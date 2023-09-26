إذا كنت من مواليد برج الحوت، فأنت بالتأكيد تتميز بمشاعر حساسة، بالإضافة إلى كونك رومانسي، وهؤلاء الأشخاص يتعاملون مع الأمور التي تواجههم بشكل غير واقعي، والعاطفة لديهم عالية بشكل لا يصدق.

ومولود برج الحوت يتمتع بالخيال الواسع، والقلب الطيب، ولا يفكر بالأمور الصغيرة، لذا توضح «الوطن» حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 26-9-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لمواقع الأبراج.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 26-9-2023 على الصعيد المهني

يقول الخبراء، إنه يجب عليك أن تقتنص الفرص التي تأتيك، ولا تتردد في الحصول عليها، فهي قادرة على نقلك لمكانة أخرى، حتى تشعر بمزيد من السعادة.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

ويرى الخبراء أن مولود برج الحوت على الصعيد العاطفي، ينبغي عليه اليوم الثلاثاء، أن يحتوي شريك حياته، ولا يغضب منه مهما فعل معه، فربما حدث أمر ما خلال لحظة غضب، ولا ينبغي لومه طوال الوقت.