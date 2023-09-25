محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال رفع كفاءة معاهد أبو قير العليا

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، فعاليات حفل تخرج الدفعة الـ20 من معاهد أبو قير العليا، كما افتتح أعمال رفع كفاءة وتطوير معاهد أبو قير العليا.

وقدّم محافظ الإسكندرية التهنئة للخريجين وذويهم، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية، كما قدم الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على العملية التعليمية بمعاهد أبو قير العليا.

تطور كبير في جميع المؤسسات التعليمية

وقال محافظ الإسكندرية، إننا نشهد في الآونة الأخيرة تطورا كبيرا في جميع المؤسسات التعليمية، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تطوير المنظومة التعليمية في جميع المؤسسات التعليمة الحكومية والخاصة وعلى كافة الأصعدة والمستويات، للمساهمة في تخريج شباب واعٍ وكفء قادرا على قيادة المستقبل.

رفع كفاءة المعاهد بالإسكندرية

على صعيد آخر، أشاد المحافظ بأعمال رفع الكفاءة بمعاهد أبو قير، مؤكدًا أن هذا التطوير يساعد الطالب على اكتساب الأدوات اللازمة لتطوير مهاراته الفكرية والمعرفية وإعداد خريج قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل.