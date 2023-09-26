سفير «أوروبا» بمصر: الشراكة الاقتصادية عنصر أساسي في العلاقات مع القاهرة

قال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن الشراكة الاقتصادية عنصر أساسي في العلاقات مع القاهرة، كما أبرمت اتفاقية الشراكة مع دول المنطقة كافة بما في ذلك مصر، ودخلت حيز النفاذ في عام 2004.

الاتحاد الأوروبي

وأضاف، خلال لقاء مع الإعلامية داليا أبو عميرة، مقدمة برنامج «هذا المساء»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن «الفكرة تكمن في وجود منطقة للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وكذلك أيضا في المنطقة بأسرها بالنسبة لشمال أفريقيا والشرق الأوسط».

العلاقة بين أوروبا ومصر

وتابع سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، بأن العلاقة بين أوروبا ومصر قوية، معربا عن تمنيه تقوية العلاقات من خلال عملية أغادير، التي تضم المغرب وتونس والأردن ومصر: «من وجهة نظري أعتقد أننا يمكننا تقديم المزيد، فالاقتصاد هو عنصر أساسي ونود مواصلة العمل مع مصر لنتيقن أن الاقتصاد مستدام وكذلك هو اقتصاد مناسب يستطيع الصمود في وجه التحديات التي يواجهها العالم بما في ذلك تداعيات تغير المناخ والأمن الغذائي والتضخم».