الاتحاد الأوروبي يعلن 3 أولويات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

يستعد الاتحاد الأوروبي لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تُعقد الأسبوع الجاري في مدينة نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي الاجتماعات التي من المتوقع أن يغيب عنها عدد من قادة الدول الكبرى.

حضور الدورة العامة للأمم المتحدة

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الأحد، سيحضر وفد رفيع المستوى من المفوضية الأوروبية الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الجاري في نيويورك.

الحضور من جانب الاتحاد الأوروبي

وستستضيف رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ونائب الرئيس التنفيذي ماروس سيفتشوفيتش، والممثل الأعلى نائب الرئيس، جوزيب بوريل، ونائب الرئيس دوبرافكا شويكا، والمفوضون إيلفا جوهانسون، وجانيز لينارسيتش، وجوتا أوربيلاينن، وفيرجينيوس سينكيفيسيوس، الأحداث والمشاركة فيها.

كما يتضمن جدول أعمال مشاركة وفد الاتحاد الأوروبي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقد اجتماعات مع قادة من جميع أنحاء العالم، وعقد عدة اجتماعات ثنائية رفيعة المستوى على مدار الأسبوع.

الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط أزمات مستمرة

وتنعقد الدورة الثامنة والسبعون على خلفية الأزمات والصراعات المعقدة، بما في ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية وعواقبها العالمية، والوضع في منطقة الساحل، والأزمات المناخية والصحية.

قائمة سيركز عليها الاتحاد الأوروبي

وسوف يركز الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على ثلاث أولويات رئيسية في الجمعية العامة هذا العام: تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة العالمية، وبناء شراكات عالمية للمساعدة في تحقيق أهدافنا المشتركة، وسوف تشكل هذه الأولويات تحركات الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة في العام المقبل.

وفي يومي الاثنين والثلاثاء، 18 و19 سبتمبر، ستشارك الرئيسة فون دير لاين والمفوضة أوربيلاينن في قمة أهداف التنمية المستدامة والأحداث الجانبية ذات الصلة، ما يؤكد مجددًا التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة أهداف التنمية المستدامة إلى المسار الصحيح. وسيشارك نائب الرئيس شويكا في عدد من الفعاليات الوزارية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وحقوق المرأة والطفل ويشارك في استضافتها.

فعاليات متتابعة

وفي يوم الثلاثاء 19 سبتمبر، سيحضر الرئيس فون دير لاين والممثل السامي نائب الرئيس بوريل، مع الرئيس ميشيل، الجلسة الافتتاحية للمناقشة العامة للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر، سيشارك الرئيس فون دير لاين ونائب الرئيس التنفيذي سيفتشوفيتش في قمة طموح المناخ، وسيمثل المفوض سينكفيسيوس الاتحاد الأوروبي في حفل التوقيع على معاهدة أعالي البحار.

وفي يوم الخميس 21 سبتمبر، سيلقي الرئيس ميشيل البيان نيابة عن الاتحاد الأوروبي في المناقشة العامة، برفقة الممثل السامي نائب الرئيس بوريل. وسيلقي الممثل الأعلى بوريل كلمة نيابة عن الاتحاد الأوروبي في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة المستقبل.