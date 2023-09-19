الاتحاد الأوروبي: لا نرى إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الحبوب

قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إنه لا يرى إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن مبادرة البحر الأسود «صفقة الحبوب» مع روسيا، وفقا لما ذكره وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأضاف بوريل أن «موسكو» وضعت شروطا، مضيفا في مؤتمر صحفي بمدينة نيويورك الأمريكية: «بصراحة، لا أعتقد أن الأمر يتعلق بشروط أو رفع أي قيود أو عقوبات، لأن عقوباتنا على روسيا لا تؤثر على تصدير المواد الغذائية والأسمدة».

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت السلطات الروسية، إسقاط 3 أهداف جوية في بيلجورود الواقعة جنوب غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب للتحذير من غارات الجوية فيعدة مناطق من بينها: «أوديسا - فينيتسا - تشيركاسي - ميكولاييف - دنيبروبيتروفسك - كيروفوجراد».

وبحسب الخريطة، فإن ناقوس الخطر يدق أيضًا في المناطق التي تسيطر عليها كييف في منطقتي زابوروجي وخيرسون، بالإضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.