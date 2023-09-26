اللواء الألفي: طاقم مدفع من 3 أفراد دمر سرية مظلات إسرائيلية في الدفرسوار

قال اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن بطلين من حرب أكتوبر، هما الرائد أحمد كحيل، قائد السرية الثانية، والنقيب صلاح عبد الرحيم، ومعهما طاقم مدفع «بي 11»، طاقمه مكون من جندي اسمه مرعي من ديرمواس بالمنيا، ومعه الرقيب الغرباوي والرقيب أول محروس أبو زيد، دمروا سرية مظلات وسيارتين نصف جنزير ودبابة إسرائيلية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، رأيت قائد سرية المظلات محترقا في سيارته وأسروا من السرية 7 إسرائيليين، فحرب أكتوبر أثبتت أن السلاح بالرجال وليس الرجال بالسلاح.

العدو الإسرائيلي لم يتمكن من اختراق الكتيبة 18 وقت ثغرة الدفرسوار

وأكد أن العدو الإسرائيلي لم يتمكن من اختراق الكتيبة 18 وقت ثغرة الدفرسوار، وظل الرائد كحيل يطارد الدبابات بالقنابل اليدوية، وأصيب في أذنه وظلت تقطر دما لكنه رفض الإخلاء، وجميع صور المعركة التي تدرس في الكلية الحربية نفذناها في معركة قرية الجلاء، من عبور واقتحام وتخلص وتعديل أوضاع، وظللنا نقاوم 72 ساعة حتى جاءت أوامر بتعديل الأوضاع.