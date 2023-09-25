اللواء محمد زكي الألفي: من يعتبر نصر أكتوبر منقوصا «شخص غير وطني»

قال اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن اللواء 3 كتائب، الكتيبة 16 كان يقودها المقدم حسين طنطاوي رحمه الله، والكتيبة 17 كان يقودها المقدم علي هلال، وكانت مكلفة باقتحام النقاط الحصينة في خط بارليف لحظة العبور، وكتيبتنا 18.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد»، على شاشة «إكسترا نيوز»، أن جزءا من الكتيبة 17 تمكن من اقتحام نقطتين حصينتين، وقائد الهجوم الرائد التابعي شطا من بورسعيد وهو مازال على قيد الحياة، وأسر نحو 40 أسيرا من النقطتين.

وذكر أن الكتابات من بعض المصريين التي تشكك في نصر أكتوبر هي كتابات غير وطنية، وياليته شاف أو عاش القتال والضرب والإصرار في كل موقف وفي كل اقتحام على كسر العدو، وضخامة الدعم الذي تلقاه العدو، والشهداء والمصابين الذين عادوا دون أجزاء من جسدهم، كيف يكون هذا انتصار منقوصا؟.