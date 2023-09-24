اللواء محمد زكي الألفي: لم أفكر في شيء لحظة العبور سوى الانتصار وأسر العدو

قال اللواء محمد زكي الألفي أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه لم يكن يفكر في شيء بمجرد أن وطأت قدمه الضفة الشرقية في لحظة العبور، سوى الاقتحام والانتصار، وأسر هذا العدو الذي ظل يتباهى باغتصاب الأرض.

وأضاف زكي الألفي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن أول مهمة للمجموعة التي عبر معها، تمهيد الطريق للجنود الآخرين للعبور، مثل تثبيت سلم الحبل على الساتر الترابي، ووضع علم الكتيبة، الذي كان يحمله الملازم أول سمير عيد علي حسن الطويل.

وأوضح أنه بعد عودة الطيران لحظة العبور، بدأ التمهيد النيراني للمدفعية، وهي ضربات كثيفة جدا على طول خط القناة وعلى كل نقاط العدو المواجه للقناة، تجبر العدو على خفض رأسه، حتى يتمكن الجنود من عبور القناة، لأن أضعف لحظات العبور كانت في مياه القناة، وبعد ذلك بدأنا في نصب المصاطب التي ستعبر عليها الدبابات.