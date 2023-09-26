غرق طالب ثانوي بترعة الفاروقية بسوهاج

لقى طالب بالمرحلة الثانوية بمحافظة سوهاج مصرعه غرقا بترعة الفاروقية، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بغرق شخص بترعة الفاروقية بدائرة مركز أخميم، وتم انتشال الجثة بمعرفة وحدة الإنقاذ النهري.

تبين من التحريات، غرق (أكرم م ي ع)، 15 عاما، طالب، مقيم بذات الناحية، وبمناظرة الجثمان تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية به، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.

الانتقال إلى موقع الحادث

وبالانتقال إلى موقع الحادث وسؤال ذويه، أفاد عم المتوفى، بأنه أثناء قيام المذكور بالاستحمام بالترعة المشار إليها، ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفي الشبهة الجنائية.

تحرير محضر بالواقعة

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.