اللواء محمد زكي الألفي: خسائر الإسرائيليين في ثغرة الدفرسوار يصعب ‏حصرها

قال اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن خسائر الإسرائيليين في ثغرة ‏الدفرسوار يصعب حصرها، إذ كانت ضخمة جدا في المعدات والأفراد، ‏وأصيب قائدهم آرئيل شارون، لكن العدو كان يسحب خسائره بسرعة، ويصلح ما ‏يمكن إصلاحه حتى لا تسجل في أرقام الخسائر، معلقا «الشهيد المصري هو فخر لبلده، لكن ‏العدو كان يكذب في عدد قتلاه».‎

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على شاشة ‏‏«إكسترا نيوز»، أن اللواء 16 والفرقة 16 بقيادة المقدم محمد حسين طنطاوي، الذي ‏أصبح المشير طنطاوي، كانت أكثر فرقة قاتلت في حرب أكتوبر، وكانت في قلب ‏الثغرة‎.‎

‏وذكر أن المشير أبو غزالة، كان قائد مدفعية الجيش الثاني الميداني، وكان يحضر ‏تدريبات المدفعية بنفسه، رغم أن تحت قيادته قادة مدفعية الفرق والألوية والسرايا، ‏وكان يجلس على كرسي، وتصطف أطقم المدافع وتنفذ الرمي، والطقم الذي ‏يصيب يذهب إليه أبو غزالة ويحتضن حكمداره والرامي ويمنح الطقم مكافأة ‏مالية فورية، وهذا شكل البناء المعنوي للجنود.‏

‏<‏iframe width="427" height="240" ‎src="https://www.youtube.com/embed/WyPTbPttvfc" ‎title‏="اللواء محمد زكي الألفي: الكتيبة 16 التي كان يقودها المشير طنطاوي كان لها ‏النصيب الأكبر في المواجهات" ‏frameborder="0" ‎allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-‎media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" ‎allowfullscreen>‏