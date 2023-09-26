اللواء محمد زكي الألفي: خسائر الإسرائيليين في ثغرة الدفرسوار يصعب حصرها
كتب:
يارا أشرف
06:22 ص | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
اللواء محمد زكي الألفي
قال اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن خسائر الإسرائيليين في ثغرة الدفرسوار يصعب حصرها، إذ كانت ضخمة جدا في المعدات والأفراد، وأصيب قائدهم آرئيل شارون، لكن العدو كان يسحب خسائره بسرعة، ويصلح ما يمكن إصلاحه حتى لا تسجل في أرقام الخسائر، معلقا «الشهيد المصري هو فخر لبلده، لكن العدو كان يكذب في عدد قتلاه».
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن اللواء 16 والفرقة 16 بقيادة المقدم محمد حسين طنطاوي، الذي أصبح المشير طنطاوي، كانت أكثر فرقة قاتلت في حرب أكتوبر، وكانت في قلب الثغرة.
وذكر أن المشير أبو غزالة، كان قائد مدفعية الجيش الثاني الميداني، وكان يحضر تدريبات المدفعية بنفسه، رغم أن تحت قيادته قادة مدفعية الفرق والألوية والسرايا، وكان يجلس على كرسي، وتصطف أطقم المدافع وتنفذ الرمي، والطقم الذي يصيب يذهب إليه أبو غزالة ويحتضن حكمداره والرامي ويمنح الطقم مكافأة مالية فورية، وهذا شكل البناء المعنوي للجنود.
<iframe width="427" height="240" src="https://www.youtube.com/embed/WyPTbPttvfc" title="اللواء محمد زكي الألفي: الكتيبة 16 التي كان يقودها المشير طنطاوي كان لها النصيب الأكبر في المواجهات" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>