زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جنوب الفلبين.. وتوقعات بحدوث هزات ارتدادية

ضربت هزة أرضية قوية جنوب الفلبين تمّ تسجيلها بـ6.6 درجة على مقياس ريختر في مقاطعة دافاو أوكسيدنتال في جنوب الفلبين صباح اليوم الثلاثاء، حسبما ذكر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل.

زلزال الفلبين

ونشر معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل أنَّ الهزة الأرضية التي ضربت جنوب البلاد وقعت في تمام الساعة 9:39 صباحًا بالتوقيت المحلي، وتمّ تسجيلها على عمق 122 كيلومترًا، وعلى بعد نحو 434 كيلومترًا جنوب شرق جزيرة بالوت في ناحية سارانجاني.

هزات ارتدارية تهدد الفلبين

وحذر المعهد من أنَّ الزلزال التكتوني المنشأ سيؤدي إلى حدوث هزات ارتدادية لكنها لن تسبب أضرار، مضيفًا أنَّه لن يكون هناك تهديد للفلبين بحدوث موجة مدية تسونامي.

وتشهد مدينة أرخبيل الفلبين أنشطة زلزالية متكررة بسبب موقعها في منطقة «حلقة النار» في المحيط الهادئ.