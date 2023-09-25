زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب المحيط الهادئ.. تعرف على بؤرته

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، جزر فيجي، الواقعة جنوب المحيط الهادئ، على عمق 614 كيلومترا، وفقا لبيانات نشرها مركز رصد ازلازل الأوروبي المتوسطي، فجر اليوم الاثنين.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة زلزال ضرب جزر فيجي، جنوب المحيط الهادئ على مسافة 649 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من سوفا عاصمة الجمهورية.

وتقع جزيرة فيجي، في جنوب المحيط الهادئ، على بعد نحو ألفين كيلومترا شمال شرق الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا.

كما أظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسكطي، وقوع بؤرة زلزال بجزيرة فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ، على مسافة 531 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من لاوتوكا ثان أكبر مدن الجزيرة.

وتمثل صناعة السياحة 38% من الناتج المحلي الإجمالي في فيجي ويعمل بها أكثر من 13% من إجمالي السكان، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في عام 2021.