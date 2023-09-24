هل صدقت توقعات العالم الهولندي بعد زلزال تركيا والهزة الأرضية في لبنان؟

تعرضت منطقة الشرق الأوسط خلال الـ24 ساعة الماضية لهزتين أرضيتين إحداهما في لبنان والأخرى زلزال تركيا، وذلك بعد توقعات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، من حدوث زلزال عنيف قادم.

وفي وقت سابق كتب العالم الهولندي، عبر حسابه علي منصة «إكس»: «كما هو موضح في أحدث التوقعات، فإن تقارب الكواكب والقمر في اليوم التاسع عشر يمكن أن يؤدي إلى نشاط زلزالي أقوى لكن ليس لدينا حتى الآن مؤشر واضح على المناطق الأكثر خطورة، ربما لن يكون الأمر سيئا للغاية».

لبنان يتعرض لهزة أرضية بقوة 2.5 درجة

وتعرض لبنان لزلزال بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، شعر بها سكان مدينة صيدا فجر اليوم ومركزها منطقة هوجتاس مقابل مدينة أضنة التركية.

زلزال تركيا بقوة 4.6 درجة في مدينة كهرمان مرعش

وفي تركيا ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، مدينة كهرمان مرعش التركية، حسب ما أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ في أنقرة.

وذكرت هيئة الكوارث والطوارئ في تركيا على موقعها الرسمي، أنَّ المدينة المنكوبة منذ الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في فبراير الماضي، تعرضت لعدد من الهزات الأرضية خلال الساعات الماضية.

عالم الزلازل الهولندي: أنا لست منجمًا

وتحدث عالم الزلازل الهولندي لـ«الوطن» في تصريحات سابقة، قائلًا «الفرق الرئيسي بين طريقتي في التنبؤ بالزلازل وعلم التنجيم هو أنني أراقب النظام الشمسي بأكمله، بينما يراقب المنجمون بشكل أساسي الأرض في المركز، كما أن هناك المزيد من الاختلافات، أنا لا أفسر الكواكب مثل المنجمين، كما أنني لا أستخدم الأبراج».