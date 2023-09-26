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بث مباشر.. فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر

كتب:

نرمين عفيفي
09:54 ص | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، المقامة في مقر جامعة قناة السويس.

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الرئيس السيسي يصل جامعة قناة السويس ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر
بقلم نرمين عفيفي