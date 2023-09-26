بث مباشر.. فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر كتب: نرمين عفيفي 09:54 ص | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، المقامة في مقر جامعة قناة السويس. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «مستقبل وطن» ينظم مؤتمرا جماهيريا لتأييد الرئيس السيسي باستاد المنصورة «الخريجون»: تكريم الرئيس السيسي وسام على صدورنا.. وحافز لاستمرار مسيرة البناء السيسي: تجاوزنا فجوة هائلة بين البنية الأساسية والمشروعات القومية الرئيس السيسي يصل جامعة قناة السويس ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر السيسي الرئيس السيسي جامعات مصر تفوق جامعات مصر جامعة قناة السويس بقلم نرمين عفيفي