«مستقبل وطن» ينظم مؤتمرا جماهيريا لتأييد الرئيس السيسي باستاد المنصورة

نظم حزب مستقبل وطن، لقاء ضخما داخل الصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي، بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك في إطار استعدادات الحزب للمرحلة المقبلة وإعلانه عن تأييده لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في دورة انتخابية جديدة.

وقال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم، إن «الشباب هم أهم فئة من فئات المجتمع ولا تعمر الأرض بدون الشباب، فهم المستقبل والمستقبل هو الوطن، والحزب هو دافع رئيسي لتمكين الشباب، لا توجد لدينا مصلحة إلا مصلحة الدولة ومصلحة الكيان الذي ننتمي له، وأطلب من الجميع.. أمامنا رجل مخلص ووطني ومهموم بهم هذه الدولة وهو عبد الفتاح السيسي، نحن نتحمل مسؤولية وطنية كبيرة والشعب مقتنع بهذه المسؤولية».

لا تجعل أي شخص يسئ لبلدك او يمنعك من قول الحق

وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن، «دورنا ألا تجعل أي شخص يسئ لبلدك او يمنعك من قول الحق، والجماعات الإرهابية كانوا يلعبون على مشاعر المواطنين مثل انتقادهم لرجال الشرطة عام 2011 وهذه الأيام يلعبون على فكرة غلاء الأسعار. لم يكن هناك كهرباء ولا بنزين ولا شبكة طرق في الفترة الماضية، وأختم كلامي.. نصرك للحق شرف لا يحميه غير الرجال والرجولة صفة وليست نوع هناك حق عشناه مع الرئيس السيسي ولن ننسى هذه الإنجازات وعلينا رد الجميل الرئيس السيسي هو منبع الوطنية ولم يخذل الدولة في يوم من الأيام».

وقال اللواء يحيى العيسوي، مساعد أمين التنظيم، «نحن أقوى تنظيم حزبي في مصر وأقوى حزب في مصر بقيادته وكوادره وأعضائه، وهذا يحملنا مسؤولية كبيرة للغاية وهو الاستحقاق الرئاسي القادم والحزب أعلن في مؤتمر تحالف الأحزاب دعمنا وتأييدنا للرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة رئاسية جديدة السيسي يعمل لأجيال القادمة ويتصدر للمشكلات وهو الرئيس الوحيد الذي تصدى لمشاكل مصر قال تنزل شعبيتي لكن مصر تعيش والدقهلية هي المحافظة رقم واحد في التأييد للرئيس السيسي».

وواصل النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة التضامن وعضو مجلس النواب، «محافظة الدقهلية دائما تثبت جدارتها وعلى قدر من المسؤولية الكتلة الصلبة والحقيقيين الموجودة في مصر هي حزب مستقبل وطن بقياداتها ومرشح الحزب هو الرئيس عبد الفتاح السيسي ولدينا مسؤولية وعلاقتنا بمؤسسات الدولة على أعلى مستوى نعاهد الله عز وجل أن مؤدب مهمتنا الحزبية والأخلاقية والوطنية من أجل الأجيال القادمة».

وقال محمد المرشدي، أمين حزب مستقبل الوطن، عضو مجلس النواب، «نحن وراءك يا عبد الفتاح السيسي، ومحافظة الدقهلية لن تتهاون في حشد الناخبين والخروج إلى صناديق الانتخابات، وتم تنقية حزب مستقبل وطن من الدخلاء وأصحاب الأجندات والأعضاء لا يشوبهم أي فكر إرهابي أو ضد الوطن فلا أحد يستطيع أن يخترق حزب مستقبل وطن، وهو الحزب الداعم للدولة المصرية ونحن بلا وطن لا نساوي نحن حماة لهذا الوطن وسنظل في ظهر القيادة السياسية».